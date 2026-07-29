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سلامة التقى مدير المكتب الاقليمي لمنظمة اليونسكو : ادراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي اعتراف بسيادة لبنان عليها

أخبار لبنان
2026-07-29 | 07:24
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سلامة التقى مدير المكتب الاقليمي لمنظمة اليونسكو : ادراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي اعتراف بسيادة لبنان عليها
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سلامة التقى مدير المكتب الاقليمي لمنظمة اليونسكو : ادراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي اعتراف بسيادة لبنان عليها

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو في لبنان باولو فونتاني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة، إلى جانب التحضيرات للزيارة المرتقبة للمدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني إلى بيروت خلال الشهر الجاري.

وقال فونتاني عقب اللقاء إن البحث تناول المشاريع المشتركة بين وزارة الثقافة واليونسكو، إضافة إلى زيارة العناني المرتقبة، وما تشكله من فرصة لتعزيز التعاون واتخاذ قرارات مشتركة تخدم القطاع الثقافي. كما أشاد بدور الوزير سلامة ومساهمته في القرار الذي أفضى إلى إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

من جهته، وصف الوزير سلامة الاجتماع بالمثمر، مشيرًا إلى أنه تناول القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التراث العالمي، وفي مقدمها إدراج مدينة صور على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، ووضع قلاع جبل عامل على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، معتبرًا أن القرارين يشكلان "انتصارين مهمين للبنان"، ومؤكدًا أن الإدارة العامة لليونسكو وقفت إلى جانب لبنان خلال هذه المرحلة.

وأضاف أن زيارة المدير العام لليونسكو إلى بيروت بعد نحو أسبوعين ستشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون التاريخي والمستمر بين لبنان والمنظمة.

وردًا على سؤال بشأن الضغوط التي رافقت مساعي إدراج قلاع جبل عامل، أوضح سلامة أن الأمر لم يكن مجرد ضغوط، بل "معركة بكل معنى الكلمة"، نظرًا إلى أن معظم هذه القلاع تقع في مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي أو مهددة بالأعمال العسكرية، مشيرًا إلى أن الاحتلال دمّر قلعة شمع، ويهدد قلعة الشقيف، وسيطر مؤخرًا على موقع في شقرا.

وأكد أن قرار لجنة التراث العالمي يشكل اعترافًا واضحًا بلبنانية هذه المواقع وبالسيادة اللبنانية عليها، ويتجاهل واقع الاحتلال غير الشرعي، معتبرًا أن القرار يشكل سابقة في إدراج مواقع يقع معظمها تحت الاحتلال على لوائح التراث العالمي.

وفي رده على سؤال حول احتمال التزام إسرائيل بالقرار، قال سلامة إن إسرائيل انسحبت من منظمة اليونسكو، وإن القرار اتخذ بالإجماع داخل المنظمة، ما يجعل إعادة النظر فيه أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي ختام حديثه، توجه سلامة بالشكر إلى بعثة لبنان لدى اليونسكو، والمديرية العامة للآثار، والإدارة العامة للمنظمة، إضافة إلى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، مثمنًا الجهود التي بذلتها جميع الجهات في دعم الملف اللبناني وإقرار القرارات المتعلقة بمدينة صور وقلاع جبل عامل.

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