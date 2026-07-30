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الكاردينال سيميرارو يزور كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي ويصلّي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان
أخبار لبنان
2026-07-30 | 03:07
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الكاردينال سيميرارو يزور كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي ويصلّي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان
استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي، وسط بيروت، الكاردينال مارتشيلّو سيميرارو، رئيس دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي، يرافقه المطران حنّا علوان، والمونسنيور جانباولو ريزوتّي، أمين سرّ الدائرة، وذلك بحضور الأب رافي أوهانيسيان، كاهن الكاتدرائية، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في البطريركية شربل بسطوري.
واستهلّ الوفد زيارته بالصلاة بخشوع أمام ضريح الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، مستذكرين بإجلال سيرته الزاخرة بالعطاء، ورافعين الدعاء من أجل الكنيسة ورسالتها، ومن أجل أن تبقى شاهدةً للرجاء والإيمان في لبنان والعالم.
وعقب الصلاة، ألقى الكاردينال سيميرارو كلمة عبّر فيها عن رجائه بأن تعلن الكنيسة قريبًا تطويب الكاردينال أغاجانيان، مؤكّدًا أنّه "بطريرك قديس" ترك إرثًا روحيًا وكنسيًا استثنائيًا، وشهادةً مضيئة ستبقى منارةً للأجيال. كما أعرب عن أمله في أن يُعلن أيضًا، في أقرب وقت، قداسة الخوري الطوباوي كوميداس، تقديرًا لشهادته البطولية في سبيل الإيمان، ولما تركه من إرث روحي خالد في حياة الكنيسة.
وفي ختام الزيارة، دوّن الكاردينال سيميرارو كلمة في السجل الذهبي للكاتدرائية، عبّر فيها عن إعجابه العميق بالشخصية الروحية للكاردينال أغاجانيان، متذكرًا أنّه نال المناولة الأولى من يد الكاردينال أغاجانيان، معتبرًا هذه الذكرى نعمةً رافقته طوال مسيرته الكهنوتية والكنسية، مؤكّدًا أنّ الكنيسة مدعوّة إلى حفظ إرث رجالاتها الكبار والاقتداء بمثالهم في القداسة، والخدمة، والأمانة للإنجيل.
أخبار لبنان
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