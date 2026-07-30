رئيس الرابطة المارونية يحيّي قرار مجلس شورى الدولة ووقفه تنفيذ تعميم وزير المال بشأن مشاعات جبل لبنان

وجّه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو "تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي إنتصر للحق وسيادة القانون وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في جبل لبنان لأبناء القرى والبلدات بدءاً من جرود بشري إلى جبة المنيطرة وتنورين وجرود العاقورة وكسروان وبعبدا وعاليه والشوف وجزين.



وأكد الحلو في بيان، أن الرابطة المارونية لطالما سجّلت اعتراضها على تعميم وزير المال وما يحتويه من إلتباس خطير يمس بنظام الملكية العقارية، ورفضت تسجيل هذه العقارات باسم الدولة وتغيير هويتها التاريخية وطبيعتها القانونية، وأحالت الملف على اللجنة القانونية والدستورية لإجراء الدراسات وإتخاذ الاجراءات اللازمة.



وقال: "نحيّي كل من يتعاون لإبطال قرار وزير المال من جهات كنسية وسياسية وحزبية، منوّهين بالطعن الذي تقدم به عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش والذي أدى إلى وقف التعاميم المجحفة وحماية الإرث التاريخي لأهالي جبل لبنان".