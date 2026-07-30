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محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك

أخبار لبنان
2026-07-30 | 04:02
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محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات &quot;الميدل إيست&quot; تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك
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محمد الحوت إلتقى الرئيس عون: طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين خط بيروت–نيويورك

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه بالرئيس عون، بإعادة شركات الطيران الأميركية تسيير رحلاتها إلى بيروت، بعد توقف استمر ٤١ عاماً، والإجراءات الواجب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك.

ورحّب الحوت بالقرار الأميركي، شاكراً الرئيس عون على سعيه لإعادة الحياة إلى خط بيروت–نيويورك، الذي توقف قبل أربعة عقود، مشيراً إلى أن طائرات "الميدل إيست" تستطيع تأمين هذا الخط المباشر، فضلاً عن أن الشركة ستتسلّم قريباً طائرات إضافية لتعزيز أسطولها الجوي. 

ولفت إلى أن ثمة ترتيبات سوف تُتخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي، قبل وضع قرار فتح الخط موضع التنفيذ من الجانبين اللبناني والأميركي.

إلى ذلك، أشاد الرئيس عون بالدور الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط في ربط لبنان بالعالم، على الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوّهاً بأداء القيّمين عليها وجميع العاملين فيها.

أخبار لبنان

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