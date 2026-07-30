البركس: أصحاب المحطات والعاملين فيها ليسوا مكسر عصا

استنكر رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس بأشد عبارات الإدانة والشجب الحادث الإجرامي الذي شهدته بلدة بحنين، والمتمثل بالاعتداء المسلح وعملية السلب التي تعرضت لها إحدى محطات المحروقات فيها، ما أسفر عن ترويع العاملين والرواد وتهديد أرواحهم وسرقة اموال اصحابها.



وقال في بيان: "إن تكرار هذه الاعتداءات على قطاع المحطات بات يشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على أمن العاملين وأصحاب العمل، وينذر بتهديد السلامة العامة في مناطق حيوية تعتمد بشكل أساسي على استمرار هذه الخدمات اليومية للمواطنين".



وأضاف: "أمام هذا الواقع الخطر، نطالب الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية كافة بـ:

- التحرك السريع والمباشر لملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن.

- تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما حول المحطات والمؤسسات الحيوية لضمان الحماية وتوفير الأمان للأهالي والعمال.

- توفير غطاء أمني جاد يحمي هذا القطاع الذي لم يتأخر يوماً عن أداء واجبه والوقوف إلى جانب المواطنين في أصعب الظروف لتأمين الأمن الاجتماعي.



وشدد البركس على أن "أصحاب المحطات والعاملين فيها ليسوا مكسر عصا، والاستمرار في استهدافهم سيضطر النقابة إلى اتخاذ خطوات تحذيرية لحماية أرواحهم وممتلكاتهم".