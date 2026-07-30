الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

أخبار لبنان
2026-07-30 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، أن "أخطر ما جاء في ما سُمّي بـ"اتفاق الإطار" هو تغيير مقاربة الصراع مع العدو الإسرائيلي"، معتبراً أن "الاتفاق ربط وجود الاحتلال وسلوكه بسلاح المقاومة، في حين أن الصراع مع هذا العدو هو صراع وجود وعقيدة، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بدأت منذ عام 1948، أي قبل وجود المقاومة".

وأشار جشي في خلال الحفل التكريمي للشهيد حسن عطوي في بلدة الصرفند، إلى أن "العدو الإسرائيلي يملك أطماعًا تاريخية في لبنان، مستشهداً بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل، بحسب قوله، لبنان ودولاً عربية أخرى، معتبراً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بسحب سلاح المقاومة يشكل أخطر ما في الاتفاق لأنه يغيّر طبيعة الصراع مع الاحتلال".

وقال إن "اتفاق الإطار تجاوز اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والعدو، كما تجاوز المبادرة العربية لعام 2002 التي قامت على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، معتبراً أن الاتفاق استبدل هذا المبدأ بـ"السلام مقابل أمن إسرائيل".

وشدد على أن "الاتفاق تجاوز أيضاً اتفاق الطائف الذي ينص على عداوة إسرائيل ويؤكد حق اللبنانيين في اعتماد كل الوسائل لتحرير أرضهم، كما تجاوز القانون اللبناني الصادر عام 1955 الذي يجرّم كل أشكال التواصل مع العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات مباشرة مع العدو من دون سند قانوني".

ورأى أن "الاتفاق تجاوز كذلك القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير"، معتبراً أن "الاحتلال الإسرائيلي ملزم بالانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط، وأن ربط الانسحاب بقضايا داخلية لبنانية يخالف هذا المبدأ".

ولفت إلى أن "المادة الثالثة عشرة من الاتفاق تنص على وقف ملاحقة العدو الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية على الجرائم المرتكبة في لبنان، متسائلاً عن أسباب وقف هذه الملاحقات، في حين أن لبنان لا يزال يحتفظ بحق تقديم الشكاوى بحق الاحتلال".

ورأى أن "الاتفاق وضع تقييم أداء السلطة اللبنانية في بعض الملفات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل، كما منع عودة اللاجئين إلى ديارهم"، مؤكداً أن "الاحتلال لم ينسحب حتى الآن من أي جزء من الأراضي التي يحتلها، وأنه لم يتراجع "ميليمتراً واحداً" عن الخطوط التي يتمسك بها".

واعتبر جشي أن "من أبرز الأضرار غير المباشرة لاتفاق الإطار أنه عمّق الانقسام بين اللبنانيين، في حين أن مسؤولية السلطة هي جمع اللبنانيين لا تفريقهم"، متهماً "السلطة بالانحياز إلى فريق دون آخر، الأمر الذي زاد من حدة الانقسام الداخلي".

وشدد على أن "رئيس الجمهورية جووزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتحملان كامل المسؤولية عن النتائج والأضرار المترتبة على اتفاق الإطار"، داعياً إلى "التراجع عنه"، ومعتبراً أنه "لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار، الذي سقط وسقط معه من صنعه".

وفي سياق آخر، تطرق جشي إلى نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، معتبراً أن "الزيارة "لم تتناول العدوان الإسرائيلي المستمر، ولا ملف الانسحاب، ولا قضية الأسرى، ولا ملف إعادة الإعمار"، كما انتقد "الصمت تجاه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بلبنان وسوريا".


أخبار لبنان

اتفاق

الإطار

يحمّل

لبنان

أثمانًا

سياسية

ووطنية

خطيرة

اتفاق

LBCI التالي
العلامة فضل الله استقبل وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي: المرحلة تتطلب خطابًا عقلانيًا يحفظ الوحدة الوطنية
باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-07-02

جعجع: البعض يقول ان اتفاق الإطار أسوأ من اتفاق 17 أيار ولو لم يُسقطوا اتفاق 17 أيار وتم تطبيقه فكم كنا وفرنا على لبنان وهم قاموا بجريمة كبيرة تجاه لبنان عندما أسقطوه

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

الحاج حسن من تفاحتا: اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة والمناطق التجريبية في القرى المحررة مسار تنازلات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:30

إجتماع تشاوري لمناقشة تطوير آليات العمل في الهيئات الرقابية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:27

وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الرعاية الصحية للأطفال"

LBCI
أخبار لبنان
10:26

الراعي عرض مع مدعي عام التمييز قضايا تشريعية وقانونية والتقى أزعور ووفودا

LBCI
أخبار لبنان
10:13

وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-27

مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع "المناطق التجريبية"

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-13

الخارجية الإيرانية: وزيرا خارجية إيران وقطر بحثا هاتفيا أحدث التطورات الإقليمية والمحادثات الإيرانية الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-14

جرحى خلال إشكال عائلي في الضنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-23

انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:50

7 ساعات من الطهو... صدر لحم البقر المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:13

وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان

LBCI
أخبار لبنان
08:14

عبد الله بعد اجتماع لنواب السنة حول ملف الموقوفين: الصيغة التي توصلنا اليها مرضية وتحقق قسما من العدالة

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مناقصة مخصصة لتحديد الشركة التي ستقوم بتحضير دفتر شروط تنفيذ ربط لبنان بسوريا عبر مرفأ طرابلس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:55

وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية الإغاثية إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:45

جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

LBCI
أخبار لبنان
06:40

باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم

LBCI
أخبار دولية
03:32

أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:15

"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين

LBCI
أمن وقضاء
03:40

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال

LBCI
أخبار دولية
00:07

إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"

LBCI
حال الطقس
02:54

كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد

LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
أخبار لبنان
03:04

الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر

LBCI
أخبار لبنان
11:18

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

LBCI
خبر عاجل
04:12

النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More