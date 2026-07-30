وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية الإغاثية إلى لبنان

وصلت الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها الأردن، وتضم 18 شاحنة مقدمة الي لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة، وهي كناية عن ١٠ شاحنات محملة بأدوية لصالح وزارة الصحة و٨ شاحنات محملة بأدوات نظافة. وقد انتقلت لاحقا الى مطار رياق العسكري.



وكان في استقبال شاحنات المساعدات عند معبر المصنع, نائب السفير الأردني محمد المحادين.