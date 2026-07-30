بري تابع مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي وطلال أرسلان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، في حضور مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله ، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والوطنية وشؤونا انمائية".وتابع بري مع رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان يرافقه نجله مجيد، آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تمادي اسرائيل في اعتداءاتها وخرقها لوقف اطلاق النار والتدمير الممنهج للقرى والبلدات والمدن اللبنانية الجنوبية المحتلة وشؤونا وطنية .