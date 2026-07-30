الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العمل التقى سفير الفلبين وحمدان ونقابة مستخدمي الضمان
أخبار لبنان
2026-07-30 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير العمل التقى سفير الفلبين وحمدان ونقابة مستخدمي الضمان
استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم سفير الفلبين الجديد في لبنان السيد مارلو ميرندا على رأس وفد من السفارة، وجرى البحث في موضوع العمالة الفلبينية في لبنان والسبل الآيلة الى تنظيمها وفق القوانين المرعية الاجراء.
كما استقبل الوزير حيدر مسؤول المكتب العمالي في حركة "امل" علي حمدان وجرى البحث في قضايا عمالية ونقابية.
ثم التقى وزير العمل نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة النقيب حسن حوماني، الذي أوضح ان الحديث"تناول قضايا مطلبية تخص النقابة ومستخدمي الضمان في ظل اجواء ايجابية، واتفق على اجتماع اخر للمتابعة في الأول من ايلول المقبل"، شاكرا الوزير على "تجاوبه واستعداده للتعاون لما فيه مصلحة للجميع".
أخبار لبنان
العمل
التقى
الفلبين
وحمدان
ونقابة
مستخدمي
الضمان
التالي
لقاء لبناني فلسطيني في السرايا بحث في تفعيل العلاقات
بري تابع مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي وطلال أرسلان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-23
الوزير الحاج طلب في اجتماع السرايا الوزاري اعتماداً إضافياً لتغطية مستحقات مستخدمي أوجيرو والضمان
أخبار لبنان
2026-06-23
الوزير الحاج طلب في اجتماع السرايا الوزاري اعتماداً إضافياً لتغطية مستحقات مستخدمي أوجيرو والضمان
0
أخبار لبنان
2026-07-09
وزير العمل التقى المدير العام لمنظمة العمل العربية في القاهرة وبحثٌ في تعزيز التعاون ودعم لبنان
أخبار لبنان
2026-07-09
وزير العمل التقى المدير العام لمنظمة العمل العربية في القاهرة وبحثٌ في تعزيز التعاون ودعم لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة إلتقى سفير اليابان ورئيس مجلس إدارة "إيدال"
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة إلتقى سفير اليابان ورئيس مجلس إدارة "إيدال"
0
أخبار لبنان
2026-06-18
وزير العمل أطلق الجدول الجديد للأعمال الطبية وإجراءات وتقديمات أقرها الضمان خلال فترة العدوان
أخبار لبنان
2026-06-18
وزير العمل أطلق الجدول الجديد للأعمال الطبية وإجراءات وتقديمات أقرها الضمان خلال فترة العدوان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:30
إجتماع تشاوري لمناقشة تطوير آليات العمل في الهيئات الرقابية في لبنان
أخبار لبنان
10:30
إجتماع تشاوري لمناقشة تطوير آليات العمل في الهيئات الرقابية في لبنان
0
أخبار لبنان
10:27
وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الرعاية الصحية للأطفال"
أخبار لبنان
10:27
وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الرعاية الصحية للأطفال"
0
أخبار لبنان
10:26
الراعي عرض مع مدعي عام التمييز قضايا تشريعية وقانونية والتقى أزعور ووفودا
أخبار لبنان
10:26
الراعي عرض مع مدعي عام التمييز قضايا تشريعية وقانونية والتقى أزعور ووفودا
0
أخبار لبنان
10:13
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان
أخبار لبنان
10:13
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-07-14
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-07-14
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
2026-01-10
بيسنت: الولايات المتحدة قد ترفع عقوبات أخرى عن فنزويلا خلال أيام
أخبار دولية
2026-01-10
بيسنت: الولايات المتحدة قد ترفع عقوبات أخرى عن فنزويلا خلال أيام
0
أخبار لبنان
2026-06-21
رئيس الجمهورية والسيدة الأولى زارا دير كفيفان
أخبار لبنان
2026-06-21
رئيس الجمهورية والسيدة الأولى زارا دير كفيفان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:50
7 ساعات من الطهو... صدر لحم البقر المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:50
7 ساعات من الطهو... صدر لحم البقر المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:13
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان
أخبار لبنان
10:13
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان
0
أخبار لبنان
08:14
عبد الله بعد اجتماع لنواب السنة حول ملف الموقوفين: الصيغة التي توصلنا اليها مرضية وتحقق قسما من العدالة
أخبار لبنان
08:14
عبد الله بعد اجتماع لنواب السنة حول ملف الموقوفين: الصيغة التي توصلنا اليها مرضية وتحقق قسما من العدالة
0
أخبار لبنان
08:06
مناقصة مخصصة لتحديد الشركة التي ستقوم بتحضير دفتر شروط تنفيذ ربط لبنان بسوريا عبر مرفأ طرابلس...
أخبار لبنان
08:06
مناقصة مخصصة لتحديد الشركة التي ستقوم بتحضير دفتر شروط تنفيذ ربط لبنان بسوريا عبر مرفأ طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:55
وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية الإغاثية إلى لبنان
أخبار لبنان
06:55
وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية الإغاثية إلى لبنان
0
أخبار لبنان
06:45
جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار
أخبار لبنان
06:45
جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار
0
أخبار لبنان
06:40
باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
أخبار لبنان
06:40
باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
0
أخبار دولية
03:32
أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب
أخبار دولية
03:32
أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:15
"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين
اقتصاد
03:15
"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين
2
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
أمن وقضاء
03:40
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال
3
أخبار دولية
00:07
إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"
أخبار دولية
00:07
إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"
4
حال الطقس
02:54
كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
حال الطقس
02:54
كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد
5
آخر الأخبار
11:52
رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
آخر الأخبار
11:52
رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
6
أخبار لبنان
03:04
الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر
أخبار لبنان
03:04
الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر
7
أخبار لبنان
11:18
عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"
أخبار لبنان
11:18
عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"
8
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
خبر عاجل
04:12
النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More