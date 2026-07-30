ألفا: الـ 5G بدءاً من اليوم باتنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات

أطلقت شركة ألفا، اليوم، خدمة الـ 5G بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.



ولفتت الشركة في بيان، إلى أنها" في مرحلة أولى أعادت العمل بشكل دائم بالمحطات التي كانت وضعتها في الخدمة خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان".



وأشارت إلى "أن خدمة الـ 5G باتت متوافرة بدءاً من اليوم في وسط بيروت، وانطلياس، والدكوانة ومنطقة مرفأ بيروت والقصر الجمهوري في بعبدا. وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع ارتفاع استهلاك الانترنت تزامنا مع حركة الوافدين الى لبنان".



وأشارت الشركة إلى "أنها ستضع في الخدمة تباعاً محطات 5G ستغطي في المرحلة القليلة المقبلة مناطق الضبية، المطار، العدلية وجونية، ومن ثمّ 75 محطة اخرى في الخدمة في مناطق عديدة ستعلن عنها في حينه".