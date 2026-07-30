الحجار بحث مع النائب عبدالله والمحافظ عبود وطليس في الأوضاع الإنمائية والأمنية وشؤون النقل

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب بلال عبدالله ووفدا من فاعليات منطقة حارة الناعمة، وجرى البحث في ما آلت اليه الأوضاع في المنطقة على مختلف الصعد، إضافة إلى الشؤون الإنمائية والخدماتية التي تهم أبناءها وسبل متابعتها.







كما التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وتم خلال اللقاء عرض شؤون العاصمة وحاجات أهلها والإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة.







واستقبل أيضا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس. وخلال اللقاء، تم البحث في أوضاع قطاع النقل وعدد من الملفات المرتبطة بالشأنين البلدي والاختياري.