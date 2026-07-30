حريق بين بصرما وكفرعقا والدفاع المدني يعمل على إخماده

اندلع حريق في المنطقة الواقعة بين خراج بلدتي بصرما وكفرعقا، بمحاذاة إحدى مزارع الدواجن.وعلى الفور، توجّهت عناصر مركز أميون في الدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.