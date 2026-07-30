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لقاء فاعليات في البقاع الغربي حيا الجيش في عيده الـ81
أخبار لبنان
2026-07-30 | 09:18
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لقاء فاعليات في البقاع الغربي حيا الجيش في عيده الـ81
التقى عدد من فاعليات البقاع الغربي برئاسة محمد رامز الخشن، لمناسبة العيد الحادي والثمانين للجيش، وتقدموا في بيان "بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قيادة الجيش والضباط والرتباء والعسكريين كافة، تقديرًا لما يقدمونه من تضحيات جسام في سبيل حماية لبنان، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية".
وقال الخشن للمناسبة :"إن هذه المناسبة الوطنية تأتي في ظل ظروف دقيقة واستثنائية يمر بها وطننا، ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية في حماية السلم الأهلي، وتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات إثارة الفتن والانقسامات، وإفشال المخططات التي يسعى العدو الإسرائيلي من خلالها إلى ضرب الاستقرار الداخلي، وإحداث شرخ بين الجيش والمقاومة، خدمةً لمشاريعه العدوانية التي لن تنال من إرادة اللبنانيين ووحدتهم".
أضاف :"نقف بكل إجلال أمام تضحيات شهداء الجيش الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن، ولا سيما أولئك الذين استشهدوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية"، سائلًا الله تعالى "أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية، وأن يبقى درعًا للوطن وحصنًا منيعًا في مواجهة الأخطار".
وختم :" كل عام والجيش اللبناني عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وكل عام ولبنان أكثر قوةً بوحدة أبنائه، وتكاتف مؤسساته، وتمسكه بحقوقه وسيادته".
أخبار لبنان
فاعليات
البقاع
الغربي
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الـ81
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