وزارة الإتصالات: لسنا جهة تحقيق وملف "شبكات اتصال غير شرعية" من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية

أكدت وزارة الاتصالات، في بيان توضيحي، ردا على ما يتداوله الإعلام حول شبكات اتّصال غير شرعية"، أن "الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية".



وأوضحت أنها أبلغت بأن التحقيقات جارية وننتظر نتائجها، قائلة: "الوزارة تتعاون مع السلطات المختصة عند الطلب وفق الإجراءات والقوانين المرعية".



وأضافت: "موقفنا المبدئي ثابت: البنية التحتية للاتصالات ملك للدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالَج بالوسائل والقنوات المناسبة".