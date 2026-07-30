قائد الجيش عرض مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك سبل تعزيز التعاون واستقبل الملحق العسكري الهنغاري

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل على رأس وفد ضم المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي وأعضاء المجلس، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل الملحق العسكري الهنغاري في لبنان العقيد József Gulyás في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدم خلالها خلفه المقدّم Viktor Makay.