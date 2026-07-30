رسامني عرض مع ستريدا جعجع وإسحاق والصادق حاجات انمائية تهم مناطقهم

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، النائبة ستريدا جعجع والنائب السابق جوزف إسحاق، وتناول اللقاء متابعة عدد من المطالب والحاجات الإنمائية، ولا سيما ما يتعلق منها بالمشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل.



كما شكرت جعجع الوزير رسامني على الجهود التي يقوم بها في سبيل إنماء المناطق ومتابعة حاجاتها.



كذلك، استقبل الوزير رسامني النائب وضاح الصادق، وجرى بحث الشؤون الإنمائية، إلى جانب عدد من الملفات والمطالب المناطقية، وسبل متابعتها ومعالجتها في إطار عمل الوزارة.