مخزومي استقبل السفيرة التشيكية: لبنان يحتاج اليوم ترسيخ الاستقرار وتسريع مسار الإصلاحات

استقبل النائب فؤاد مخزومي السفيرة التشيكية إستر لوفيروفا، وتناولا آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.



وكتب مخزومي، على منصة "أكس": "بحثنا أيضا في سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين لبنان وجمهورية التشيك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".



وقال: "أكدت، خلال اللقاء، أن لبنان يحتاج اليوم إلى ترسيخ الاستقرار، وتسريع مسار الإصلاحات، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، بما يواكب تطلعات اللبنانيين ويعيد بناء الثقة داخليا وخارجيا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن النهوض بالبلاد يتطلب دولة قوية، فاعلة، وقادرة على حماية سيادتها وتأمين مستقبل أفضل لجميع أبنائها".