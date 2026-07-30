عون من أنقرة: متمسكون باستعادة سيادة الدولة... وأردوغان: لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من استقرار المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي تسعى إليه تركيا في الشرق الأوسط، مشدداً على مواصلة دعم بلاده للبنان على مختلف المستويات، فيما أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمسك لبنان بسيادته وسعيه إلى استعادة كامل أراضيه.وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون، إن "لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي نسعى إليه في الشرق الأوسط."وأضاف: "استمرار تطوّر الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدًا للبلدين ونحن سنقدّم المساعدة اللازمة لتعزيز الثقة بينهما."وأكد أن "دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع ونرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك في أي قوة بديلة بلبنان".وأشار أردوغان إلى أن "جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان وسلّطنا الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان".من جهته، قال الرئيس عون: "نحن اليوم أكثر تصميماً على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا ونصمم على تحقيق انسحاب إسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية".وأضاف: "الحرب لم تستطع تدمير إرادة اللبنانيين ومصممون على بناء مستقبل آمن لشعبنا والسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة فاعلة".وأكد أن "السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".كما شدد عون على أن "لا نتنازل عن كرامتنا الوطنية ولا استسلاماً لقوة طاغية ولا تدخّل أحاديًّا في شؤوننا الداخلية".ولفت إلى أنه "لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون ووجدتُ رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها".وأوضح عون أنه على يقين بأن "هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك".