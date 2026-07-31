لقاء جمع حاكم مصرف لبنان برئيس الجمهورية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، وتم تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية، بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة.



وتناول البحث أيضًا استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقاً للتعاميم النافذة، بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة.



وأطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على التقدّم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ذلك بوقت وجيز.