الجيش الاسرائيليّ نفّذ تفجيرات ضخمة في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان

نفّذت القوات الاسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس إلى الجمعة تفجيرات "ضخمة" في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.

وأكّدت الوكالة الوطنية أنّ التفجيرات تردّد "صداها بشكل هائل وغير مسبوق" على نطاق واسع في جنوب لبنان وأدّت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدات قريبة.

وسمع مراسل لوكالة فرانس برس في بلدة قريبة تفجيرات ضخمة خلال الليل وشاهد غبارًا أبيض يغطي مساحة واسعة من الأحراج في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمّر "الأنفاق في منطقة الشقيف" باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.

وأضافا أن هذه التفجيرات جاءت عقب "الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله" الأربعاء.