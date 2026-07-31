بري: تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي مدانة ولا يجب السكوت عنها

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، واستهدفت محيط قلعة الشقيف وبلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وحداثا، إضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب اللبناني.



وأوضح بري أن "ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات، وبلغت 3,8 درجات على مقاييس مراصد الزلازل، وشعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولاً إلى تخوم العاصمة بيروت".



وأشار إلى أن هذه الإرتدادات "إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتماً فإن الإنسان ومستقبله في خطر".



وأكد بري أن "ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه".