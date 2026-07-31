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سلام يترأس اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية جنوباً وتسريع عودة الأهالي

أخبار لبنان
2026-07-31 | 06:15
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سلام يترأس اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية جنوباً وتسريع عودة الأهالي
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سلام يترأس اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية جنوباً وتسريع عودة الأهالي

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مركزياً خُصّص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع ميشال منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، وممثل عن قيادة الجيش.

وشدّد الرئيس سلام على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وتفادياً لأي معوقات ميدانية، وجّه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السراي الحكومي لمواكبة سير الأعمال أولاً بأول.

كما ركّز رئيس الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض، وفتح الطرقات، واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي.

وكلّف سلام الجهات المعنية بإعداد الخطط التفصيليّة لإطلاق مشاريع التعافي، والمباشرة فورًا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون، نظراً إلى أهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية، وتسهيل حركة المواطنين.

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