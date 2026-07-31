جعجع طالب الرئيس بري بعقد جلسة إقرار قانون العفو في أسرع وقت بعد اتفاق أكثرية النواب السنّة

اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان "تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنّة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي".





وقال: "لقد كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا. لكن، في نهاية المطاف، يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة".





وطالب" رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن، على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنّة في المجلس النيابي، إحقاقًا للحق ورفعًا لظلمٍ متمادٍ استمر سنوات طويلة".

