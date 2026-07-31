سلام تسلم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة كرم تقريرها لعام 2025

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم.



ونوّه الرئيس سلام بعمل الهيئة، ولا سيما ما قامت به من ادعاءات أمام النيابات العامة المختصة في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع والفساد والرشوة، إضافة إلى الدعوى المباشرة التي رفعتها بشأن تصريح كاذب تضمّن إخفاء ملايين الدولارات، وهي الأولى من نوعها.

وقال القاضي كرم بعد اللقاء: "قدمنا لرئيس الحكومة نسخة من التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2025، والذي يتضمن أبرز إنجازات الهيئة والتحديات التي واجهتها خلال أدائها لمهامها".وأشار الى أن "التقرير يتناول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام في إطار تطبيق القوانين السبعة المنوطة بها"، موضحا أن "من أبرز هذه الإنجازات تلقي التصاريح المتعلقة بالذمة المالية والتدقيق فيها، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ يتيح رصد أي تغيّر في ثروة الموظف العام".وقال: "قد تمكنا، من خلال أعمال التدقيق، من اكتشاف عدد من أوجه الخلل، ما أدى إلى تقديم دعاوى أمام القضاء المختص في شأن جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، ولا سيما في ما يتعلق بالتصريح الكاذب. كما تقدمنا بعدد من الملاحقات القضائية، بلغ حتى اليوم نحو عشرين ملاحقة، وذلك رغم النقص في الجهاز الإداري وفي عدد المحققين العاملين في الهيئة".وأشار كرم، ردًا على سؤال، إلى "أن رئيس الحكومة أبدى حماسة لدعم الهيئة"، وعبر عن "رغبته في التعاون في ما يتعلق بهذه الملاحقات، لما لها من أهمية في مكافحة الفساد".وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، وتعكس صورة إيجابية عن الدولة والبلاد.وأمل القاضي كرم أن "تتمكن الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، من تعزيز أدائها مع استكمال جهازها الإداري، بما يتيح لها توسيع نطاق عملها وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر". وقال: "لمسنا من رئيس الحكومة دعمًا واضحًا في هذا المجال، ولا سيما في ما يتعلق بالإسراع في استكمال الجهاز الإداري، بما يمنح الهيئة إمكانات أوسع للقيام بمهامها وتحقيق الأهداف المرجوة".