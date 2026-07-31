وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مشاريع تطوير مرافق الصيد البحري في عين المريسة والبربارة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها تواصل، عبر المديرية العامة للنقل البري والبحري، تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الصيد البحري، في إطار خطتها الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الصيادين، وتعزيز استدامة المرافئ والمنشآت البحرية على امتداد الساحل اللبناني.



وبحسب البيان، فإن أعمال إنشاء وتأهيل غرف الصيادين في مرفأ عين المريسة - المنارة تشهد تقدماً ملحوظاً، حيث استُكملت مرحلة تنفيذ الأساسات، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لإنجاز غرف حديثة تلبي احتياجات الصيادين وتؤمن لهم بيئة عمل أكثر ملاءمة وكفاءة.



وفي مرفأ البربارة، تتقدم أعمال إعادة بناء تعاونية الصيادين، التي تعرضت للحريق العام الماضي، حيث أُنجزت نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية، وبات المبنى الجديد في مراحله النهائية، مع استكمال المرافق والخدمات الأساسية التي ستتيح إعادة تشغيله ووضعه في خدمة الصيادين في أقرب وقت.



كما تواصل الوزارة تنفيذ سنسول الحماية في مرفأ جلّ البحر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز حماية حوض المرفأ من تأثير الأمواج، وتحسين مستوى السلامة البحرية، بما يوفّر ظروفاً أكثر أماناً لرسو مراكب الصيد وحماية البنية التحتية للمرفأ.



وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن "هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المرافئ والمنشآت المخصصة للصيد البحري، بما يساهم في دعم الصيادين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز استمرارية هذا القطاع الحيوي ودوره الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الساحلية اللبنانية".