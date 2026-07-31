الرئيس سلام اطلع من اتحاد بلديات طرابلس على طرحه لحلول عملية وعلمية تتعلق بمطمر طرابلس

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من اتحاد بلديات طرابلس، ضم، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو ومديرة الاتحاد المهندسة ديمة حمصي، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله.بعد اللقاء، قال زمرلي: "أتينا اليوم بصفتنا اتحاد بلديات الفيحاء برفقة رؤساء البلديات، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وناقشنا موضوع المطمر في طرابلس الذي وصل إلى نهاية قدرته الاستيعابية، وطرحنا حلولا عملية وعلمية عملنا عليها منذ أشهر عدة، وقد لاقت استحسان دولة الرئيس سلام".