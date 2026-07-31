قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في زيارة وداعية يرافقه الملحق العسكري العقيد برونو كوستانتيني، وتناول البحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

