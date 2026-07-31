وزير الدفاع إستقبل السفير الفرنسي مودعا والسفير الصيني أكد استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش

إستقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.



وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، والمفاوضات القائمة الرامية إلى إنهاء الحرب.



وشكر وزير الدفاع لـ"ماغرو جهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان"، متمنيا له "التوفيق في مهامه المستقبلية".



كما التقى وزير الدفاع، السفير الصيني تشن تشواندونغ. وخلال اللقاء، تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان والصين.



وأكد السفير الصيني "استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش اللبناني في مختلف المجالات الممكنة"، متمنيا أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان.



من جهته، شكر وزير الدفاع لـ"السفير تشواندونغ المساعدات التي تقدمها الصين إلى لبنان ودورها في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



وتمنى الجانبان "التوصل إلى نتيجة إيجابية في ما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل في لبنان أواخر عام ٢٠٢٦".