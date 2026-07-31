رئيس الجمهورية عرض مع لاوندس مكافحة الفساد وضبط التجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل أمن الدولة، لا سيما المهمات المتعلقة بمكافحة الفساد وضبط التجاوزات في الإدارات والمؤسسات العامة.