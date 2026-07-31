مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت

التقيتُ، ومعالي الوزير السابق الدكتور ناصر السعيدي، معالي وزير الطاقة والمياه جو صدّي، حيث بحثنا سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في العاصمة بيروت، وضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى خطة مستدامة تؤمن حق المواطنين في خدمات أساسية لائقة.
أكدنا أهمية تشجيع المبادرات الاستثمارية… pic.twitter.com/EehBhOHeDR
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 31, 2026
التقيتُ، ومعالي الوزير السابق الدكتور ناصر السعيدي، معالي وزير الطاقة والمياه جو صدّي، حيث بحثنا سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في العاصمة بيروت، وضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى خطة مستدامة تؤمن حق المواطنين في خدمات أساسية لائقة.
أكدنا أهمية تشجيع المبادرات الاستثمارية… pic.twitter.com/EehBhOHeDR