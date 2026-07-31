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مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت

أخبار لبنان
2026-07-31 | 11:34
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مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت
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مخزومي: التقيت والسعيدي وزير الطاقة وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس": "التقيت، والوزير السابق ناصر السعيدي، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وبحثنا في سبل معالجة أزمة الكهرباء والمياه في العاصمة بيروت، وضرورة الانتقال من الحلول الموقتة إلى خطة مستدامة تؤمن حق المواطنين في خدمات أساسية لائقة".

وأضاف: "أكدنا أهمية تشجيع المبادرات الاستثمارية الهادفة إلى إنشاء معامل حديثة لتوليد الطاقة في بيروت، بما يتيح معالجة هذه الأزمة المزمنة ضمن إطار يحصر إدارة هذا الملف ببلدية بيروت، ويعزز التنمية المحلية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى أهل العاصمة. وكذلك، شددنا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، بما يسمح باستقطاب الاستثمارات والخبرات التقنية، وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، ضمن إطار من الشفافية والرقابة، وبما يضمن مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، ويؤسس لحلول طويلة الأمد لأزمة الطاقة في العاصمة".

وتابع: "كما تناولنا واقع قطاع المياه وسبل تحسين التغذية، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية بالكهرباء والمياه في بيروت خلال المرحلة المقبلة، بما يخفف من معاناة المواطنين ويشكل خطوة على طريق المعالجة الشاملة. وسنواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، لأن بيروت تستحق بنية تحتية حديثة وخدمات تليق بأهلها، ولأن توفير الكهرباء والمياه بصورة مستدامة هو مسؤولية الدولة وأحد أهم مقومات النهوض بالعاصمة".
 

أخبار لبنان

فؤاد مخزومي

جو الصدي

الكهرباء

المياه

بيروت

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