وزيرة البيئة لـ جدل: إذا لم يُحل الشق المالي في موضوع النفايات سنكون أمام أزمة

شددت وزيرة البيئة تمارا الزين أنه "في موضوع النفايات، على البلديات أن تبدأ بتطبيق القانون وجباية الرسم المتعلق بها."وأشارت الزين في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـ LBCI إلى أنه "لم يكن هناك إيرادات مخصصة للنفايات... وإذا لم يُحل الشق المالي سنكون أمام أزمة."وقالت: "نحن كوزارة بيئة منعنا إقامة مقالع إضافية وقلنا إن الحفر محصور بالمقالع الموجودة."