زهران لـ جدل: تركيا تدخل اليوم إلى المشهد اللبناني من بوابة دمشق

أوضح مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران سالم زهران أن "تركيا تدخل اليوم إلى المشهد اللبناني من بوابة دمشق، ولدى الأتراك عتب وقد عبروا عنه على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص."وأشار زهران في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI إلى "فكرة جدية تُناقش اليوم والفرنسي جزء منها لإيجاد بديل عن اليونيفيل في جنوب لبنان."ولفت إلى أن "لقاء عون بإردوغان كان إيجابيًا، والحساسية لم تُعد موجودة بين السعودية وتركيا، وهذه من المناخات التي أتاحت دخول التركي إلى المشهد اللبناني."ورأى زهران أن "النظام السوري اليوم غير جاهز ولن يدخل في حرب مع لبنان."وقال: "كل ما نستطيع فعله اليوم هو تجميد توسعة الحرب... وأنا مع حديث الرئيس بري بأن أي حل في لبنان بحاجة إلى 3: الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وإيران."