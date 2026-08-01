موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع

يتأثر لبنان بكتل حارة تؤدي إلى ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اليوم وغدًا والأحد، قبل أن تبدأ بالانحسار تدريجيًا مطلع الأسبوع المقبل. وتتركز التأثيرات الأكبر في المناطق الشرقية، حيث يُتوقع أن تلامس الحرارة 40 درجة في البقاع، مقابل 33 درجة تقريبًا في الجبال و36 درجة على الساحل يوم الأحد. وتزيد الرطوبة من الإحساس بالحرّ ساحلًا والمناطق المحيطة به، فيما تبقى الأجواء جافة في البقاع والمرتفعات.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الجو : قليل السحب

-الحرارة : بين ٢٧ و ٣٤ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

- حرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



الاحد: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و ٣٥ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.



الاثنين: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.