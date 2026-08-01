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مرقص هنأ الجيش في عيده: عليه تُعَلّق الآمال
أخبار لبنان
2026-08-01 | 02:54
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مرقص هنأ الجيش في عيده: عليه تُعَلّق الآمال
هنأ وزير الإعلام بول مرقص الجيش في عيده الواحد والثمانين وكتب عبر منصة "اكس": " تحية للجيش في عيده، رمز التضحية والشرف والوفاء، إليه تشخص الأنظار، وعليه تعلّق الآمال في هذه المرحلة الدقيقة وفي كل حين.
أعاده الله عليه بما يستحقّه من قدرات وإمكانات لأداء مهامه الوطنية الكبيرة، وعلى لبنان بالامان والاستقرار والسلام".
أخبار لبنان
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الآمال
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