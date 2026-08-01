المديرية العامة لامن الدولة: قوة الوطن في وحدة مؤسساته

كتبت المديرية العامة لامن الدولة على منصة "أكس": "قوة الوطن في وحدة مؤسساته وتضحيات رجاله… يد بيد من أجل لبنان".

