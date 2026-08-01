شيخ العقل اتصل بالعماد هيكل مهنئا: الجيش يواجه عدواناً غاشماً وفكراً توسّعياً وآلةً تدميرية إجرامية

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات هاتفية بكل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الأركان اللواء حسان عودة ومدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، مهنئاً بعيد الجيش وموجها التحية له، وقال: "دعاءٌ من القلب ودعوةٌ لجميع عناصره، قادةً وضباطاً ورتباء وجنوداً، بأن يرفعوا لواء الوحدة الوطنية وأن يعزّزوا في نفوسهم إرادة صون الوطن من أي اعتداء وحماية الشعب والأرض والكرامة، لا سيما وأنهم يواجهون عدواناً غاشماً وفكراً توسّعياً وآلةً تدميرية إجرامية لا يردعها سوى وحدة الموقف الوطني، وصلابة المؤسسة العسكرية، والضغط الدولي الداعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتثبيت سيادة الدولة على جميع أراضيها ومجالاتها".



اضاف: "تحية لكم جميعاً أيها الأبطال، ولتكن المؤسسة العسكرية التي تنتمون إليها درع الوطن الواقية، وحافظة أمن واستقرار شعبه، ومصدرَ القوة والشرف والاعتزاز لنا جميعاً".



وختم: "حمى الله جيش لبنان وليبق به واحداً موحَّداً، شامخاً غيرَ هيّاب".









