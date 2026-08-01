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زورق إسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين... وتفجيرات في برعشيت وحداثا

أخبار لبنان
2026-08-01 | 06:09
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زورق إسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين... وتفجيرات في برعشيت وحداثا
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زورق إسرائيلي يطلق النار على مراكب الصيادين... وتفجيرات في برعشيت وحداثا

أقدم زورقٌ حربيٌّ إسرائيلي على إطلاق رشقاتٍ نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري، مقابل بلدة البياضة، من دون تسجيل إصابات، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة.

من جهةٍ ثانية، فجّرت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المنازل في بلدتَي برعشيت وحداثا في قضاء بنت جبيل، كما أضرمت النار في عددٍ آخر من المنازل.

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