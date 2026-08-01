اللبنانية الأولى تزور دير العائلة المقدّسة في عبرين مهنّئة بتطويب البطريرك الحويّك

حلّت اللبنانية الأولى نعمت عون، ضيفة على دير العائلة المقدّسة في عبرين، في زيارة حملت معاني الصلاة والشكر والتهنئة بمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويّك.



وكانت في استقبالها راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات، بحضور دنيز طوق وإيلي زيدان، منظّمَي احتفاليّات تطويب البطريرك الياس الحويّك وقدّاس الشكر.



وفي أجواء من الخشوع، وقفت السيّدة الأولى عند ضريح الطوباويّ الجديد، رافعة الشكر إلى الله على هذه النعمة التي أغنت الكنيسة ولبنان، ثم زارت متحف الدير. وتزامنت الزيارة مع توافد المؤمنين إلى الدير للصلاة والتبرّك بهذه المناسبة المميّزة.