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اليونيفيل تواصل دعمها لبلدية صور...

أخبار لبنان
2026-08-01 | 13:02
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اليونيفيل تواصل دعمها لبلدية صور...
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اليونيفيل تواصل دعمها لبلدية صور...

قدّم القائد العام لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ديوداتو أبانيارا، مساعدات إلى بلدية صور، خلال احتفال أُقيم بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق، ورئيسة لجنة المرأة والطفل رندا أبو صالح، وعضو بلدية صور وليد صالحة، إلى جانب عدد من ضباط اليونيفيل.

وأكد الجنرال أبانيارا أهمية التعاون القائم بين اليونيفيل والسلطات المحلية، مشددًا على "التزام اليونيفيل بمواصلة دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية والتعافي".

من جهته، ثمّن دبوق هذه المبادرة، معتبرًا أنها "تعكس عمق التعاون بين بلدية صور واليونيفيل، وتسهم في تعزيز قدرة البلدية على الاستمرار في تقديم خدماتها للأهالي".

بدورها، نوّهت أبو صالح بدور اليونيفيل ودعمها الدائم، ولا سيما للنساء والأطفال، في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الجنوب.

أخبار لبنان

اليونيفيل

صور

مساعدات

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