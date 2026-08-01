شقير في عيد الجيش: كنّا وسنبقى إلى جانبكم

كتب رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة إكس: "في عيد الجيش هذا العام، وأكثر من أي وقتٍ مضى، يعلّق اللبنانيون آمالهم وتطلعاتهم على المؤسسة العسكرية، لتقود الوطن من واقع الحرب إلى سلامٍ راسخ ومستدام، وتنجز تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، وتؤمّن عودة الأهالي الآمنة والكريمة إلى قراهم ومنازلهم".



وأضاف: "بالأمس، واليوم، وغدًا، كنّا وسنبقى إلى جانبكم، كما هو حال جميع اللبنانيين، في مسيرة بناء وطنٍ حرّ، سيّد، مستقل، يقوم على الأمن والاستقرار الدائمين، وعلى بسط سيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها. وسيبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة، وصمّام أمان الوطن، والحصن الذي يحظى بثقة اللبنانيين جميعًا. كل عام والجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، بألف خير. عاش الجيش، وعاش لبنان".