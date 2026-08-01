شقير في عيد الجيش: كنّا وسنبقى إلى جانبكم

في عيد الجيش هذا العام، وأكثر من أي وقتٍ مضى، يعلّق اللبنانيون آمالهم وتطلعاتهم على المؤسسة العسكرية، لتقود الوطن من واقع الحرب إلى سلامٍ راسخ ومستدام، وتنجز تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، وتؤمّن عودة الأهالي الآمنة والكريمة إلى قراهم ومنازلهم.
بالأمس، واليوم، وغدًا،…
— Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) August 1, 2026
في عيد الجيش هذا العام، وأكثر من أي وقتٍ مضى، يعلّق اللبنانيون آمالهم وتطلعاتهم على المؤسسة العسكرية، لتقود الوطن من واقع الحرب إلى سلامٍ راسخ ومستدام، وتنجز تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، وتؤمّن عودة الأهالي الآمنة والكريمة إلى قراهم ومنازلهم.
بالأمس، واليوم، وغدًا،…