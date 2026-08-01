رفضاً للتفجيرات المتواصلة... تجمّع لأهالي بلدات النبطية أمام سرايا النبطية الحكومي

تجمع أهالي وممثلون عن بلدات كفرتبنيت ويحمر وأرنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية والنبطية الفوقا أمام سرايا النبطية الحكومي، رفضاً للتفجيرات المتواصلة التي تستهدف قراهم.



وطالب المعتصمون بوقف التفجيرات، وتأمين عودة الأهالي، ودفع بدلات الإيواء للمتضررين، خصوصاً بعد التفجير الكبير على المسار الجبلي بين أرنون ويحمر وكفرتبنيت.