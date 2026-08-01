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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2026-08-01 | 08:16
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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان ليل الجمعة السبت، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال في بيان: "أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلا (بين الجمعة والسبت)"، موضحا لوكالة فرانس برس أن الجندي "أصيب خلال اشتباك مسافة قريبة مع مسلحين" في المنطقة.
أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي
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