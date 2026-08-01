الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
أخبار لبنان
2026-08-01 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
أصدرت وزارة الزراعة - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) إرشادات مهمة لمواجهة موجة الحر الشديدة والوقاية من الحرائق في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى منتصف شهر آب.
وأوضحت الوزارة أن الإرشادات الوقائية والتدابير العملية تهدف إلى حماية المواطنين والمزارعين، وضمان سلامة الممتلكات والمزارع، والتقليل من خطر نشوب الحرائق في المناطق البرية والزراعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بالوقاية البيئية والتوعية المجتمعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية المعنية.
وأفادت بأن التقديرات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، إذ تصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق البقاعية، و35 درجة مئوية على الساحل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية التي تصل إلى 30 درجة مئوية في البقاع، مما يرفع مؤشر الحرائق إلى مستويات حرجة.
إليكم الإرشادات التفصيلية الصادرة عن وزارة الزراعة خلال موجة الحر الحالية:
1. للمواطنين:
• زيادة شرب الماء بشكل مستمر للحفاظ على الترطيب وتقليل مخاطر الإجهاد الحراري.
• ارتداء القبعات الواقية والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
• تطبيق مرهم واقي من الشمس على مناطق الجلد المعرضة، خصوصاً الوجه والأيدي.
• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم السباحة في البحر أو المسابح خلال فترة الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
• عدم ترك قداحات أو نظارات داخل السيارات تحت أشعة الشمس لتجنب مخاطر الانفجار أو تلف الأغراض.
• توخي الحذر بعدم ترك الأطفال داخل السيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة أثناء تعبئة الوقود حفاظًا على السلامة.
• الحرص على تفقد التوصيلات الكهربائية في المنازل لتفادي مخاطر الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
• البقاء في الأماكن المكيفة والمظللة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.
• تجنب تناول الأطعمة الحارة أو التي قد تتلف بسرعة مثل اللحوم النيئة أو المصنعة، خصوصًا في الظروف الحارة.
• عدم ترك اللحوم أو اللحوم المصنعة داخل السيارات لأكثر من 10 دقائق.
• شرب المياه الباردة والابتعاد عن المياه الساخنة داخل السيارة.
• مراقبة مستويات المياه والزيت في السيارة لضمان سلامة المحرك.
• تجنب الإفراط في استخدام المكابح في الطرقات الجبلية والاعتماد على تقليل السرعة.
• عدم رمي السجائر في المناطق البرية للوقاية من نشوب الحرائق.
• حفظ الأطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب للحفاظ على سلامتها.
• مكافحة حشرات البرغش التي قد تنقل الأمراض.
• ارتداء القبعات عند الخروج للتنقل تحت أشعة الشمس.
2. للمزارعين:
• الامتناع عن رش الأسمدة والمبيدات خلال فترة موجة الحر لتفادي الإضرار بالمحاصيل.
• الالتزام بالري المنتظم للنباتات، خصوصًا في حال توفر مصادر المياه.
• اتخاذ التدابير اللازمة لتبريد البيوت البلاستيكية الزراعية ومزارع الدواجن لتجنب الإجهاد الحراري.
• منع حرق الأعشاب أو أي مواد أخرى بدون إشراف دقيق لمنع اندلاع الحرائق.
3. للمسؤولين (فرق الإطفاء، البلديات، الجيش، الأمن الداخلي، حراس الأحراج):
• قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات بشكل منتظم للحد من مخاطر اندلاع الحرائق.
• الحرص على إطفاء النار بشكل كامل بعد التنزه أو إقامة نشاطات خارجية في الطبيعة.
• تجهيز خزانات مياه ومعدات إطفاء في مختلف المناطق لتكون جاهزة للاستخدام الفوري.
• الإبلاغ المبكر عن أي دخان أو علامات تشير إلى اندلاع حرائق.
• تجهيز الطوافات والفرق المختصة للتدخل السريع في حال اندلاع أي حريق.
• قيام الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد مفتعلي الحرائق.
• على البلديات توفير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش الطرقات والساحات العامة بانتظام لتخفيف درجات الحرارة والمساعدة في الوقاية من الحرائق.
ودعت وزارة الزراعة الجميع إلى الالتزام التام بهذه الإرشادات للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع، والحد من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن موجة الحر الشديدة، ولا سيما في ظل الظروف المناخية الراهنة التي تتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر.
أخبار لبنان
وزارة الزراعة
إرشادات
موجة الحر
الحرائق
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-13
إجراءات تنظيمية في وزارة الزراعة لحماية الإنتاج الوطني ودعم مربي الأبقار في مواجهة المنافسة غير المتكافئة
أمن وقضاء
2026-05-13
إجراءات تنظيمية في وزارة الزراعة لحماية الإنتاج الوطني ودعم مربي الأبقار في مواجهة المنافسة غير المتكافئة
0
أخبار دولية
2026-06-28
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا
أخبار دولية
2026-06-28
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا
0
أخبار دولية
2026-07-09
أكثر من 1700 وفاة جراء الحر في بلجيكا وموجة متواصلة في فرنسا
أخبار دولية
2026-07-09
أكثر من 1700 وفاة جراء الحر في بلجيكا وموجة متواصلة في فرنسا
0
أخبار دولية
2026-07-11
فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق
أخبار دولية
2026-07-11
فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:16
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
08:05
رفضاً للتفجيرات المتواصلة... تجمّع لأهالي بلدات النبطية أمام سرايا النبطية الحكومي
أخبار لبنان
08:05
رفضاً للتفجيرات المتواصلة... تجمّع لأهالي بلدات النبطية أمام سرايا النبطية الحكومي
0
أخبار لبنان
07:55
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
أخبار لبنان
07:55
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
0
أخبار لبنان
07:50
وزير الدفاع في عيد الجيش: نطلب منكم الكثير ونقابلكم بالقليل
أخبار لبنان
07:50
وزير الدفاع في عيد الجيش: نطلب منكم الكثير ونقابلكم بالقليل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-29
تعانون من آلام أسفل الظهر؟... هذه الرياضة قد تخفّفها بنسبة تصل إلى 50%
صحة وتغذية
2026-07-29
تعانون من آلام أسفل الظهر؟... هذه الرياضة قد تخفّفها بنسبة تصل إلى 50%
0
آخر الأخبار
2026-06-11
وزير الزراعة للـLBCI: الصادرات الزراعية إلى الخليج العربي سجّلت حوالى 200 ألف طن عام 2020 منها 60 ألف طن إلى المملكة العربية السعودية
آخر الأخبار
2026-06-11
وزير الزراعة للـLBCI: الصادرات الزراعية إلى الخليج العربي سجّلت حوالى 200 ألف طن عام 2020 منها 60 ألف طن إلى المملكة العربية السعودية
0
آخر الأخبار
02:22
"سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين: القيادة المركزية الأميركية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب
آخر الأخبار
02:22
"سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين: القيادة المركزية الأميركية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب
0
أخبار لبنان
2026-07-30
رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الأتراك
أخبار لبنان
2026-07-30
رئيس الجمهورية غادر الى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي وعدد من المسؤولين الأتراك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
رفضاً للتفجيرات المتواصلة... تجمّع لأهالي بلدات النبطية أمام سرايا النبطية الحكومي
أخبار لبنان
08:05
رفضاً للتفجيرات المتواصلة... تجمّع لأهالي بلدات النبطية أمام سرايا النبطية الحكومي
0
أخبار لبنان
07:55
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
أخبار لبنان
07:55
بعد تطويب البطريرك الياس الحويك... راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين يتحضرن لقداس الشكر
0
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية
0
حال الطقس
13:42
الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً
حال الطقس
13:42
الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:19
موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع
أخبار لبنان
02:19
موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع
2
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
أخبار لبنان
09:48
مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة
3
أمن وقضاء
13:51
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة
أمن وقضاء
13:51
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة
4
أخبار لبنان
13:26
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
أخبار لبنان
13:26
وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش
5
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
أمن وقضاء
00:39
الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
7
اسرار
23:33
أسرار الصحف 01-08-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 01-08-2026
8
أمن وقضاء
11:01
قائد الجيش يتفقّد وحدات منتشرة في الجنوب: ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة
أمن وقضاء
11:01
قائد الجيش يتفقّد وحدات منتشرة في الجنوب: ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More