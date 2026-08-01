هيكل جنوبا في عيد الجيش: كل شبر من أرضنا حق لنا ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا

تفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات – صور ولواء المشاة الخامس في الشواكير - صور وفوج التدخل الخامس – كفردونين، حيث اطّلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية.



والتقى العماد هيكل خلال جولته الضباط والعسكريين وهنّأهم لمناسبة عيد الجيش، معربًا عن تقديره لجهودهم وتفانيهم، ومؤكدًا أنّ تضحياتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدَّر بثمن.



وفي إشارة إلى أهمية تحلّي العسكريين بالعزيمة الصلبة، شدّد العماد هيكل على أنّ لبنان يستمدّ قوّته من الجيش، وأنّ نجاح المؤسسة العسكرية رهنٌ بتضافُر جهود وحداتها وعناصرها جميعًا.



كما توجّه إليهم بالقول: "نؤْمن بأنّ كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا. لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات".



وأضاف: "نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمّن استقراره".