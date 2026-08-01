السفارة الفرنسية بعيد الجيش: سنواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه

À l’occasion du 81e anniversaire de @LebarmyOfficial, l’édification d’une armée forte & souveraine qui détienne le monopole des armes sur l’ensemble du territoire 🇱🇧 est plus que jamais nécessaire.
La 🇫🇷 continuera de se tenir à ses côtés & d’œuvrer à son renforcement. https://t.co/hVAB5ptr4K
— La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) August 1, 2026
À l’occasion du 81e anniversaire de @LebarmyOfficial, l’édification d’une armée forte & souveraine qui détienne le monopole des armes sur l’ensemble du territoire 🇱🇧 est plus que jamais nécessaire.
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