السفارة الفرنسية بعيد الجيش: سنواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه

أكدت السفارة الفرنسية في لبنان أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب الجيش والعمل على تعزيزه.



وكتبت عبر منصة "اكس": "لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، إن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى. وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه".

À l’occasion du 81e anniversaire de @LebarmyOfficial, l’édification d’une armée forte & souveraine qui détienne le monopole des armes sur l’ensemble du territoire 🇱🇧 est plus que jamais nécessaire.



La 🇫🇷 continuera de se tenir à ses côtés & d’œuvrer à son renforcement. https://t.co/hVAB5ptr4K