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الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
أخبار لبنان
2026-08-01 | 13:17
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الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفّذها إسرائيل في جنوب لبنان، على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين.
وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، لما تُخلّفه من آثار مدمّرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية".
وشدّدت على ضرورة وضع حدّ "لهذا التصعيد في وتيرة التدمير"، إذ إن "القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة".
أخبار لبنان
الأمم المتحدة
الهدم
التفجير
لبنان
إسرائيل
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