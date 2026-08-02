الجيش الإسرائيليّ: بعد ثمانية أشهر إنجاز مهمات جنوبي لبنان

أنجزت قوات فريق القتال التابع للواء 401، بقيادة الفرقة 91، مهمتها في جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.

وأوضح أنّ قبل ثمانية أشهر، “بدأت القوات مهمتها التي شملت أنشطة دفاعية على طول خط الحدود وأنشطة هجومية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان”.

وقال: “خلال نشاطها، دمّرت القوات أكثر من 1,200 بنية تحتية تابعة لحزب الله، من بينها مسارات تحت أرضية بطول تراكمي يبلغ مئات الأمتار، جرى تدميرها بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم”.

وأضاف: “إضافة إلى ذلك، عثرت القوات على أكثر من 600 قطعة من الوسائل القتالية، وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من حزب الله”.