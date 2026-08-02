وزير الإعلام: آخر ما وقّعه كان مرسومَ طلب هبة لـ”تيليفيزيون لبنان”

أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ أرشيف “تيليفيزيون لبنان” أصبح محميًا ومرقمنًا في مبنى الحازمية أمّا الآن فالعمل قائم على أسس الاستثمار فيه.

وأعلن في حديث لـ”نهاركم سعيد” أنّ آخر ما وقّعه كان مرسومَ طلب هبة لـ”تيليفيزيون لبنان” لأنّ هناك جهّات مهتمّة للدعم.

وأوضح أن لا صلاحية لوزارة الإعلام للتحقيق والمعاقبة في كل ما يتعلّق بمواقع التواصل الاجتماعيّ فهذا يقع ضمن صلاحيات القضاء المختص.

أمّا عن قانون الإعلام فأكّد مرقص أنّه قد لا يكون كاملًا، “لكنّه يغيّر في المشهد الإعلاميّ في المستقبل فالقانون الحاليّ لا يُطبّق بعدما “مرّ الزمن عليه”.