فضل الله: الولايات المتحدة ألزمت السلطة اللبنانية بتوقيع الاتفاق

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ قضية الجنوب هي قضية وطنية لا تعني فئة أو حزباً أو طائفة، وأنّ مواجهة ما تقوم به إسرائيل من إبادة كل ما له صلة بالحياة المدنية، يجب أن تتحول إلى قضية كل اللبنانيين بمعزل عن التباينات السياسية.

واعتبر أنّ الولايات المتحدة ألزمت السلطة اللبنانية بتوقيع الاتفاق كي تحقّق إنجازًا سياسيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا.

وأشار إلى عدم وجود أي تطبيقات عملية على الأرض.

وقال النائب فضل الله: “إننا أمام عدوان إسرائيليّ على بلدنا يأخذ أشكالًا متعددة، وأمام حرب عسكرية وأمنية واقتصادية وإعلامية وسياسية ومالية، يراد منها إلحاق الهزيمة بشعبنا، واقتلاعنا من هذه القرى والبلدات، وعدم السماح بالعودة إليها وإعادة إعمارها، ونحن لا نزال في الحرب، ولكننا ثابتون وصامدون”.