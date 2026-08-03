الرئيس عون عرض مع وزير الداخلية الإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق، ولا سيما في العاصمة بيروت.



وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب، إضافة إلى التدابير المعتمدة لضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها من قبل أجهزة الوزارة.



وتناول البحث أيضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع البلديات في الجنوب، لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتسهيل العودة.